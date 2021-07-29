Нулевое техническое присоединение в селах Андреевка и Фронтовое оплатят за счет субсидии

На заседании правительства Севастополя 29 июля из городского бюджета выделили субсидию ГУП «Севастопольгаз» на финансирование и обеспечение затрат, связанных со строительствои, реконструкцией, техническим перевооружением и капремонтом газопроводов сел Андреевка и Фронтовое.

— У нас на сегоднгя 937 абонентов, которые нуждаются в газе, 368 технических условий получено, остальным 599 абонентам необходимо подводить газ. В предыдущих мероприятиях это была платная услуга, — доложил директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

Правда, по его словам, для реализации необходимо протянуть еще 150 метров дополнительных сетей.

По словам губернатора Михаила Развожаева, на следующей неделе в Севастополе планируется совещание с курирующим тему газификации вице-премьером Александром Новаком, как раз по поводу нулевого техприса. ХТак что, найденное решение финансового обеспечения проблемы пришлось ко времени.

— Так как у нас нет никакой газовой монополии, мы все работы ведем за счет Федеральной целевой программы или из средств города Москвы и должны понимать по программе газицикации на три года, какие у нас дефициты, с учетом теперь принятого решения по нулевому техприсоединению, — отреагировал на доклад подчиненного глава города.

Работы по техпрису в означенных селах Е.Горлов пообещал выполнить до конца года.

— Нужно только на участке 150 метров сделать проектирование на техприсоединение, подписать соглашение, открыть счет, и мы сразу начинаем работу, — сказал Е.Горлов.