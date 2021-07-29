Новую схему проезда Ялтинского кольца пока не запустили
Обещанный департаментом транспорта Севастополя на 25 июля запуск движения по временным дорогам в обход Ялтинского кольца пока не состоялся.
Подрядчик — АО «ВАД» не успел к указанному сроку подготовить объезд. Поэтому движение транспорта осуществляется по прежней схеме. Точную дату открытия объезда, который будет действовать почти два года, не называют.
В районе Ялтинского кольца ведется строительство двухуровневой развязки восьмого этапа трассы «Таврида».