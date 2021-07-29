Мужчина попал под поезд

В дежурную часть Крымского линейного управления МВД России на транспорте поступило сообщение из ОМВД по Балаклавскому району Севастополя, что к ним обратился с заявлением 30-летний житель Тверской области, который в районе Ялтинского кольца случайно обнаружил травмированного поездом мужчину.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили личность пострадавшего. Как выяснилось, 40-летнего севастопольца сбил грузовой состав. С тяжелейшими травмами головы, грудной клетки и травматической ампутацией стопы его доставили в реанимацию.

По данному факту проводится расследование и устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Собранные материалы будут переданы в следственные органы для принятия по ним решения, сообщила пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорте.