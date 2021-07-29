Долг за кислород покроют из резервного фонда

Накопившуюся кредиторскую задолженность в медучреждениях города а размере 3,7 млн рублей покроют из резервного фонда. Такое решение принято 29 июля на заседании правительства.

— В связи с возросшим объемом использования кислорода для больных коронавирусной инфекцией, в последние 3-4 недели резко выросло потребление кислорода, — доложил директор департамента здравоохранения Виталий Денисов.

От также пояснил, что во время третьей волны кислород необходим большему числу пациентов. Его потребеление, особенно жидкого, возросло в несколько раз. В связи с этим в учреждениях сложилась кредиторская задолженность в 3,7 млн рублей, которую он попросил погасить за счет средств из резервного фонда правительства города.

В свою очередь, губернатор Михаил Развожаев поручил поставить оплату за поставку кислорода в статус приоритетной и впредь не накапливать кредиторку, поскольку, по его словам, с учетом имеющегося дефицита, кто платит, тот и получает.