Землю фермеру переоформили только после вмешательства прокуратуры

Во время «круглого стола» по теме взаимодействия органов власти и бизнеса в сфере земельных правоотношений, который прошел на площадке Севастопольской торгово-промышленной палаты, поступила жалоба от фермера. Он обратился в департамент по имущественным и земельным отношениям Севастополя, чтобы переоформить документы на земельный участок, но ДИЗО заявление своевременно не рассмотрел. Решение о заключении с предпринимателем договора аренды земельного участка принято с нарушением установленных сроков и только в ходе прокурорской проверки.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура города внесла представление заместителю губернатора, курирующему работу ДИЗО. Также в отношении заместителя руководителя департамента по имущественным и земельным отношениям, допустившего волокиту при предоставлении государственной услуги, возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 5.63 КоАП РФ (нарушение законодательства об организации предоставления государственных и муниципальных услуг).

Материалы дела направлены в Ленинский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу, сообщила старший помощник прокурора города по взаимодействию со СМИ Марина Кузьменко.