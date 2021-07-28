В Ливадийском дворце горгулью покрасили в розовый цвет

Сотрудники полиции на территории Ливадийского дворца зафиксировали факт повреждения архитектурно-художественной композиции «Колодец с горгульей», входящей в предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс сооружений дворца», 1910-1911 года».

В ходе следственных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался 33-летний мужчина, который дал признательные показания и написал явку с повинной.

Горгулью он покрасил краской из аэрозольного баллончика, потому что хотел придать выразительность этому архитектурному творению.

На мужчину заведено уголовное дело по статье «вандализм». Ему грозит наказание от денежного штрафа до трех месяцев лишения свободы, сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.