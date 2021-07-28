В «Ласпи» нет массовой вспышки коронавируса

Ситуация с covid-19 в лагере «Ласпи» стабильная и находится под контролем, сообщили в пресс-службе правительства Севастополя. Массового заболевания коронавирусом в лагере не зафиксировано.

22 и 23 июля надзорными органами и представителями Роспотребнадзора в лагере проведена проверка, результатом которой стала отправка троих детей в больничный стационар с диагнозом ОРВИ. На сегодня они уже выписаны.

По результатам проведенного в лагере тестирования на covid-19 большой группы детей выявлен один случай бессимптомного носительства вируса. По рекомендации Роспотребнадзора весь контактный отряд, несмотря на отсутствие симптомов, руководство лагеря отправило по домам, под наблюдение родителей. Туда же отправили и тех, кто на момент проверки находился в лагерном изоляторе. У этих детей была повышенная температура из-за теплового удара.

По данным Роспотребнадзора с начала пандемии в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 20303 человека, на утро 28 июля выздоровели 17680 человек, 835 — умерли. Прививку первым компонентом вакцины сделали 115802 человека. Второй этап вакцинации прошли 91763 жителя.