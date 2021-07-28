Прогнозируют экстремальную жару

Жаркая погода ожидается в ближайшие дни в Крыму, Ростовской области, Краснодарском крае, на Сахалине, Курилах и в Приморье. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Уже пять дней экстремально высокая температура на Сахалине, Южно-Курильских островах, в Приморском крае. На Сахалине температура выше 30 градусов. И такая погода сохранится. Там очень теплые воздушные массы из Японского моря, эти же массы и в Токио, где сейчас, во время Олимпиады, изнемогают от жары. По-прежнему очень жаркая погода и на севере Красноярского края — в Эвенкии температура достигает 30-35 градусов. На Таймыре температура достигает 25-26 градусов. Жара несусветная», — рассказал он.

По словам Р.Вильфанда, сильная жара ожидает также юг европейской части России. В Краснодарском крае и Крыму днем прогнозируется 31-36 градусов тепла, в Ростовской области — до 38 градусов тепла.

«В Крыму даже ночью температура около 24-25 градусов. Это минимальные значения, и это очень много даже для юга», — отметил метеоролог.