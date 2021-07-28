На Приморском бульваре обновляют цветники

Озеленение Приморского бульвара к радости севастопольцев и гостей города в последние годы меняют несколько раз за лето.

Пройти мимо клумб и цветников и не сфотографировать очередную составленную озеленителями цветочную композицию, почти невозможно.

— Пятое лето приезжаю в Севастополь и просто не могу налюбоваться цветочными узорами на Приморском бульваре, — поделилась с «Севастопольской газетой» жительница Волгограда.

В настоящее время клумбы Приморского бульвара решили обновить — вместо красно-желто-оранжевых «пушистиков» теперь сажают новые цветы, которые создадут многоярусные цветочные композиции. Начали с трех клумб у здания театра им.Луначарского.

— Растения высаживаем по схеме-эскизу, первая и третья клумбы должны быть одинаковые, вторая — будет отличаться расположением цветочного орнамента. Но во всех случаях центром цветников станут высокие широколистные канны, — рассказал один из озеленителей. Он же поинтересовался, нравится ли то, что получается, и, не дождавшись ответа, ответил сам: «Севастопольцам и отдыхающим очень нравится!».

Как пояснили «Севастопольской газете» в ГБУ «Парки и скверы» с 2018 года в Севастополе ежегодно высаживают однолетние и многолетние цветочные декоративные растения в объеме 200-350 тысяч штук на площади около 10 тыс кв метров.

С 2018 по 2020 годы закупается 80% однолетней рассады, еще 15-20% выращивают в самом учреждении.

Так, в 2021 году на территории цеха закрытого грунта выращены из закупленных семян однолетние и многолетние растения в количестве 250 тысяч штук.

В учреждении также рассказали, что работа над цветочным оформлением начинается с разработки ландшафтным дизайнером проекта, с последующим согласованием в департаменте городского хозяйства.

Нынешним летом для вертикального озеленения (кашпо и вертикальные стойки) были выбраны ампельная петуния (в этом году, еще и петунии группы Изи Вейв).

У Мемориала героическим защитникам Севастополя 1941-1942 гг. и у главного фонтана Приморского бульвара традиционно высадили сальвию, а у памятника Сенявину золотым ожерельем — бархатцы (сорт Bonanza Dip Orang). Всего же высажено 7 сортов бархатцев.

Украшением Античного бульвара нынешним летом стал цветущий агератум мексиканский, на Приморском бульваре, у подпорной стены на площади Восставших — аллисум морской и портулак.

— Учитывая опыт прошлых сезонов, мы подобрали более засухоустойчивый цветочный ассортимент: 5 сортов гацании, 3 сорта целозии, 5 сортов цинии (низкорослые сорта группы Мастер). Последние высажены в районе Автовокзала, — сообщили в ГБУ «Парки и скверы». В качестве дополнения к цветам посадили и лиственно-декоративные колеус и гипоэстес Селект.

Отвечая на вопрос «Севастопольской газеты» об использовании в озеленении многолетних растений, пояснили, что в 2021 году сквер им.А.Кесаева, проспект Гагарина и Приморский бульвар также украсили ясколка Биберштейна, шалфей, лаванда, седум, различные виды сантолины и розмарина, а цинерарией Сильвердаст оформили партеры на Приморском бульваре и клумбы на Синопской лестнице.

В качестве эксперимента цветоводы ГБУ «Парки и скверы» впервые в этом году посадили целозию перистую и гипоэстес Сплэш, мезембреантемум («хрустальная травка»).

Цветоводы ГБУ «Парки и скверы» обещают, что все растения сохранят свою декоративность до октября.