Как научить ребенка гулять с собакой

Иметь собаку — мечта многих детей. Но родители должны понимать, что выгул питомца ребенком без взрослых может кончиться весьма неприятно. Безусловно, детям нужно позволять общаться с животными и ухаживать за ними. Такие взаимоотношения воспитывают в них ответственность и внимательность. При этом родители должны четко понимать, что и дети, и питомцы — это зона их ответственности.

— Я, как инструктор клуба со стажем, очень осторожно отношусь к выгулу собак детьми. При этом не важно, большую или маленькую собаку выгуливает ребенок. Без присутствия взрослых неприятности могут случиться с любой собакой, — рассказывает штатный инструктор «Кинологического центра ДОСААФ» Виктория Горбачева.

Во время прогулки, по пути могут встретиться собаки более крупной породы без намордников или поводков или стая уличных собак, которые, охраняя свою территорию, могут быть агрессивными. Если ребенок не умеет обращаться с животным, он не сможет защитить ни свою собаку, ни себя.

По словам В.Горбачевой, прежде чем доверить ребенку выгул собаки, его необходимо научить правильно обращаться со своим питомцем. Ведь на дрессировочной площадке обучают не сколько собак, сколько людей.

— Собаку можно отдать инструктору, инструктор ее научит, но не факт, что когда собака вернется домой, то будет слушаться всех членов семьи. Мы на площадке обучаем людей контролировать свою собаку, — подчеркивает инструктор.

В семейной иерархии для собак ребенок не является авторитетом. Чаще всего они его не слушают, а воспринимают как друга. Чтобы для собаки не возникло конфликта — кто ее хозяин, в кинологическом центре сначала занимаются с основным хозяином, а затем с хозяином и ребенком или другими членами семьи по желанию.

По мнению В.Горбачевой, чтобы позволить ребенку безопасный выгул собаки, ему необходимо пройти с инструктором определенное количество часов обучения.

Что нужно знать, прежде чем отпустить ребенка одного с собакой

В Севастополе, согласно закону, выгуливать собаку самостоятельно можно только с 14 лет. Прежде чем разрешить ребенку одному гулять с собакой, его необходимо привлекать к совместному уходу за ней. Начать нужно с введения несложных повседневных обязанностей: насыпать корм в миску, надевать ошейник на питомца перед прогулкой. Лучше всего первые несколько раз гулять с ребенком и собакой вместе.

Не забывайте, независимо от размера и породы (характера) собаки, ее нельзя выгуливать без поводка или на рулетке. Поводок должен быть крепкий и цельный, ошейник — туго затянутый. У собаки также должен быть намордник и адресник.

Ребенок должен знать некоторые физиологические особенности собак, например, то, что собака всегда замирает перед нападением и останавливает взгляд на том объекте, который ее пугает.

Если собака активно облизывается и начала рычать, в этом случае нужно отводить собаку в сторону и уходить гулять в другое место.

Какие навыки собака должна знать и выполнять по команде ребенка

Взрослый обязан рассказать ребенку об основных командах, которые должна по его приказу выполнять собака. Постепенно вовлекая его в дрессировку питомца, нужно добиться от собаки твердого понимания, что она должна слушаться не только вас, но и ребенка. Понаблюдайте, как собака выполняет команды ребенка, когда она не видит вас, и только после того, как уроки будут усвоены, отправляйте их на самостоятельную прогулку.

Самые важные команды

«Фу!» или «Нельзя!» — важная команда, которая поможет предотвратить попытки сорваться с поводка и подобрать что-то опасное во время прогулки, а также прекратить проявление нежелательного поведения.

«Ко мне!» — с помощью этой команды ребенок сможет контролировать перемещение собаки и в случае опасной ситуации подзывать животное к себе.

«Рядом!» — для безопасной прогулки пес должен знать эту команду и спокойно следовать вместе с ребенком.

«Стой!» или «Стоять!» — команда полезна в критических ситуациях, когда неподвижность собаки помогает избежать развития конфликта с другой собакой или остановиться при виде внезапно выезжающего автомобиля или велосипедиста.

Правила поведения на улице

Необходимо научить ребенка обращать внимание на поведение другой собаки. Лучше всего не подходить без разрешения хозяина к другим собакам. Бывает так, что в силу характера пес не готов дружить с вашим питомцем. Если ваш питомец необщительный, желательно избегать контактов с другими животными. Не нужно отпускать собаку с поводка в общественных местах. По закону прогулки без поводка разрешены только на специальных площадках для выгула.

Научите ребенка не реагировать на безнадзорных собак. Если он с собакой встретил стаю бездомных псов и они начали их облаивать, нужно встать неподвижно, лучше — спиной к дереву, стене, забору. Нельзя пытаться с ними драться, нужно успокоить свою собаку, если она начинает проявлять агрессию. Но лучше избегать таких ситуаций и гулять там, где уличных собак нет.

При подготовке материала использованы рекомендации Российской Кинологической Федерации.