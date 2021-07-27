Удачно поохотились, но попались

Государственными инспекторами Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым в ночное время у села Высокое Бахчисарайского района на территории закрепленных охотничьих угодий ООО «Ламат» обнаружены браконьеры. Трое граждан незаконно добыли самку дикого кабана. Ущерб, причиненный охотничьим ресурсам, составил 150 тысяч рублей.

У браконьеров изъяты незаконная добыча, два охотничьих гладкоствольных ружья, патроны, охотничий нож и автомобиль УАЗ-469. В отношении нарушителей составлены административные протоколы за незаконную охоту. Материалы дела переданы в Бахчисарайский мировой суд для принятия решения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым напоминает, что нарушение правил охоты наказывается админштрафом на граждан в размере до 400 тысяч рублей и конфискацией орудий охоты.