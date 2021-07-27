Сменщик Кабанова на выборах будет самовыдвиженцем

Председатель комитета Госсовета Крыма по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Леонид Бабашов будет баллотироваться на выборах в Госдуму по Евпаторийскому одномандатному округу самовыдвиженцем, но рассчитывает на поддержку «Единой России».

Об этом Л.Бабашов сообщил во вторник, 27 июля ТАСС.

Вице-премьер Крыма, курирующий реализацию федеральной целевой программы (ФЦП) развития региона, Евгений Кабанов был включен в списки кандидатов от «Единой России» по одномандатному округу №21, утвержденные на предвыборном съезде партии. Накануне он сообщил, что снял свою кандидатуру, поскольку решил продолжить работу в правительстве республики. В тот же день политсовет Крымского отделения «Единой России» поддержал выдвижение регионального депутата Л.Бабашова.

Л.Бабашов уточнил, что уже направил документы в избирательную комиссию и ведет активный сбор подписей.