СевГУ на авиасалоне МАКС представил модель аэротакси

Ученые Севастопольского государственного университета представили модель аэротакси «3 по 200» на XV Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021, проходившем с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском.

Модель предназначена для быстрой перевозки грузов либо пассажиров, обладает вертикальным взлетом, грузоподъемностью до 200 кг, радиусом полета до 200 км и скоростью до 200 км в час.

В этом году на МАКС была представлена широкая линейка решений в сфере беспилотных летательных аппаратов.

«Наше место в громадном комплексе работ — разработка аэродинамических схем и схем компоновки беспилотных летательных аппаратов именно для городского аэротакси», — рассказал директор института Национальной технологической инициативы СевГУ Сергей Дудников.

По его словам, беспилотные такси должны быть закрытого вида: это и безопасность, и снижение шума. Схема должна быть компактной, при этом обеспечивать хорошую подъемную силу при относительно небольших скоростях за счет каплевидной формы корпуса. Вся система должна работать при дожде, боковых порывах ветра, обморожении, летать надежно и обходиться не дороже такси бизнес-класса.

Сейчас ученые ищут перспективную аэродинамическую компоновку аэротакси, которая будет сильно отличаться от современных пилотируемых вертолетов.

Уже ведутся полевые испытания малых прототипов беспилотников, которые позволят изучить отклик машин на движение в реальной атмосфере и сделать так, чтобы они успевали среагировать на погодную обстановку за сотые доли секунды.