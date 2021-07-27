Прокуратура проведет проверку после экстренной посадки в Симферополе самолета

Пассажирский Boeing-737 авиакомпании «Якутия», вылетевший из Москвы, произвел экстренную посадку в Симферополе из-за вибраций в двигателе.

Южной транспортной прокуратурой организована проверка по факту экстренной посадки во вторник, 27 июля в аэропорту Симферополя самолета авиакомпании «Якутия», сообщили ТАСС в пресс-службе надзорного ведомства.

«Южная транспортная прокуратура организовала проверку исполнения требований законодательства о безопасности полетов, а также соблюдения прав пассажиров по факту посадки 27 июля воздушного судна Boeing-738 авиакомпании АО «Авиакомпания «Якутия» рейса № 781 сообщением Внуково — Симферополь в международном аэропорту Симферополь», — говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что проведение проверки поручено крымскому транспортному прокурору.

По данным надзорного органа, посадка воздушного судна прошла в штатном режиме согласно расписанию полетов. На борту находились 165 пассажиров и семь членов экипажа. В пресс-службе отметили, что в случае выявления нарушений в ходе проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Представитель перевозчика ранее сообщал, что на самолете при вылете из Внуково была зафиксирована вибрация двигателя. «Обычно, если при вылете возникают серьезные неполадки, то самолет должен вернуться, а если завершили рейс, то, возможно, ничего серьезного не было», — добавил собеседник агентства.