Прямые рейсы в Крым из Краснодара и Минвод продлили на всю зиму

В осенне-зимний период прямые рейсы между Симферополем и Краснодаром запланированы дважды в неделю: по средам и воскресеньям. Между Крымом и Минводами самолеты будут курсировать три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам. Время в пути по маршрутам составит около часа.

Ранее впервые на зиму были продлены полеты в Крым из Калуги.

Прошлой зимой регулярные авиарейсы в Крым совершались по 11 направлениям.