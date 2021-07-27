Прямые рейсы в Крым из Краснодара и Минвод продлили на всю зиму
Продажу билетов по этим направлениям на осенне-зимний период открыла авиакомпания «Азимут», сообщила пресс-служба аэропорта «Симферополь».
В осенне-зимний период прямые рейсы между Симферополем и Краснодаром запланированы дважды в неделю: по средам и воскресеньям. Между Крымом и Минводами самолеты будут курсировать три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам. Время в пути по маршрутам составит около часа.
Ранее впервые на зиму были продлены полеты в Крым из Калуги.
Прошлой зимой регулярные авиарейсы в Крым совершались по 11 направлениям.