Кому и как надо прививаться

Документ разработан ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины» Министерства здравоохранения РФ совместно с Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и Госкорпорацией «Рос­атом».

Главное, что содержат рекомендации:

1. Вакцина не формирует у людей активного заболевания, а создает иммунный ответ. Хотя вакцина защищает человека от тяжелого течения заболевания и летального исхода, в настоящее время изучается, в какой степени она предотвращает его передачу другим людям. Чтобы защитить окружающих и себя, даже после вакцинации необходимо соблюдать санитарные меры, в том числе социальную дистанцию, использовать маски, особенно в закрытых, многолюдных или слабо проветриваемых помещениях.

2. Вакцинация и повторная вакцинация граждан в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения разделяются на «рутинную» и «экстренную». С учетом неблагоприятной эпидемической ситуации в Российской Федерации до достижения уровня коллективного иммунитета (не менее 60 % от численности взрослого населения) в настоящий момент осуществляется «экстренная» вакцинация.

3. До достижения уровня коллективного иммунитета населения нужно проводить вакцинацию против новой коронавирусной инфекции по эпидемическим показаниям спустя 6 месяцев после перенесенного заболевания (в том числе у ранее вакцинированных лиц) или спустя 6 месяцев после предыдущей первичной вакцинации («экстренная» вакцинация).

4. После достижения указанного целевого показателя уровня коллективного иммунитета осуществляется переход на «рутинную» вакцинацию в плановом режиме через 12 месяцев после перенесенного заболевания или вакцинации (повторной вакцинации). При этом сохраняется право гражданина по его желанию пройти вакцинацию или повторную вакцинацию через 6 месяцев после перенесенного заболевания или вакцинации.

5. Вакцинация против новой коронавирусной инфекции covid-19 проводится без необходимости анализов на антитела. Важно своевременно вакцинироваться вне зависимости от наличия и количества антител. Это связано с тем, что в настоящий момент не существует утвержденного маркера (определенного защитного уровня антител), который бы надежно предсказывал профилактическую эффективность вакцин. Работы по установлению такого параметра находятся в стадии исследований и пока не приняты, в том числе ВОЗ.

6. Вакцинацию переболевших и повторную вакцинацию можно проводить любой вакциной, зарегистрированной в установленном порядке, в соответствии с инструкцией по медицинскому применению препарата.