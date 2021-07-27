Незаконно ловил рыбу и ел крабов

В Севастополе полицейские привлекли к ответственности местного жителя за незаконный лов крабов и рыбы.

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Балаклавскому району совместно с сотрудниками Севприроднадзора проводили рейд по охране лесных угодий и задержали 53-летнего местного жителя. Тот, используя запрещенное колющее орудие — острогу, ловил рыбу в период ее нереста.

Улов злоумышленника — 16 рыб, среди которых попались морской ерш, бычок-кругляш, смарида, а также семь каменных крабов, которых мужчина съел. Общая сумма нанесенного ущерба государственным рыбным запасам РФ составила около шести тысяч рублей.

Сотрудники полиции изъяли орудие лова, водолазный костюм, рыбу и то, что осталось от съеденных крабов.

В отношении ловца отделом дознания ОМВД России по Балаклавскому району возбуждено уголовное дело за незаконную добычу (вылов) водных биологических ресурсов. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю. Отягчающее обстоятельство в том, что каменный краб занесен в Красную книгу Севастополя.