Наказание за интернет- и телефонное мошенничество собираются ужесточить

Тема телефонного мошенничества становится все более проблемной. В прошлом году аферисты и онлайн-мошенники похитили почти 150 млрд рублей россиян. Для сравнения — это три годовых бюджета Севастополя!

За последние полтора года количество таких преступлений выросло почти в два раза.

Методы преступников самые разные:

— ложное сообщение о попавшем в беду родственнике с требованием перевести деньги;

— смс с просьбой перезвонить на указанный номер (при выполнении звонка со счета списываются деньги);

— телефонные вирусы (сообщение с просьбой перейти по ссылке, в случае перехода происходит списание денег);

— фальшивый выигрыш в лотерею с требованием выплатить «налог» или предоставить данные банковской карты;

— подключение эксклюзивных услуг (после набора специального кода происходит перевод денежных средств на счет злоумышленников);

— просьба о помощи (массовая рассылка смс с просьбой перевести небольшую сумму).

Кроме того, стремительно растет число хищений со счетов клиентов банков. Мошенники уговаривают жертву выдать им данные банковской карты, после чего с нее списываются деньги. Или же представляются сотрудниками правоохранительных органов и просят перевести деньги на специальный защищенный счет.

Широко распространена мошенническая схема с незаконным использованием подменных абонентских номеров, например, банков или подразделений МВД России.

Чтобы защитить граждан от злоумышленников, нужно создать условия, в которых ведение подобного «бизнеса» станет невозможным. Необходимо не только информирование, но и совершенствование банковских процедур и регламентов, жесткий контроль со стороны правоохранительных органов, принятие дополнительных законодательных мер в части повышения ответственности.

Государственная Дума приняла ряд решений, которые направлены на борьбу с киберпреступностью. С марта 2021 года работает закон, согласно которому операторы обязаны удалять из общего доступа персональные данные по первому запросу пользователей. Была усилена ответственность и серьезно увеличены штрафы за нарушения в этой области. ФСИН получила право блокировать номера мобильной связи в местах лишения свободы.

Суды назначают до пяти лет лишения свободы за подобные деяния. Но, как показывает практика, принятых мер недостаточно.

«Личные сведения граждан по-прежнему попадают преступникам из-за утечек баз данных, недобросовестных операторов, халатности или злого умысла сотрудников, имеющих к ним доступ. Правильно в этой связи в статью 159 УК РФ внести изменения, выделяющие телефонное мошенничество и мошенничество с использованием интернета в отдельный, более тяжелый состав», — считает председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, нести ответственность должен каждый причастный к преступной схеме, а сегодня этого нет.

В ряде случаев убытки пострадавших людей должны покрывать банки. Только в прошлом году потери их клиентов от мошенничества составили 9 млрд рублей.

Данный вопрос Госдума рассмотрит после выборов осенью в числе приоритетных, сообщила пресс-служба нижней палаты российского парламента.