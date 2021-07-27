На первенстве России по бильярду у юных севастопольцев четыре «бронзы» и «серебро»

Бильярдисты Севастополя достойно выступили на чемпионате России по снукеру для детей до 13 лет. Несмотря на дебют, им сразу удалось занять четыре третьих и одно второе место.

Об этом «Севастопольской газете» рассказал президент городской федерации бильярдного спорта и главный судья чемпионата Сергей Павлов.

Прошедший в Севастополе турнир собрал участников из Москвы, Ямало-Ненецкого АО, Иркутской и Тюменской областей, Республики Крым. Всего соревновались 14 спортсменов, в том числе и четыре девочки. Все они выступали в снукерных дисциплинах «Кэннон» и «6 красных», а также в личном зачете.

— Турнир получился очень эмоциональным и интересным. Наши участники соревновались за выход в полуфинал, где встретились с настоящими мастерами — 12-кратным чемпионом России Артемом Истоминым из Нового Уренгоя и не менее титулованным Федором Новиковым из Москвы. Оба уже вскоре перейдут во взрослую игровую категорию. Отмечу, что севастопольцы показали очень достойную игру, поистине заставив мастеров «попотеть», — поделился впечатлениями от турнира С.Павлов.

Итак, в результате упорной борьбы наша Елена Колубова стала серебряным и бронзовым призером (в двух дисциплинах), Георгий Григорьев и Реда Козман (тоже в двух дисциплинах) — бронзовыми.

Президент федерации также рассказал об особенностях детского бильярда, начав с того, что ребят тренируют профессиональные тренеры по трем категориям: пул, снукер и русский бильярд. Сегодня в Севастополе сложилась своя тренерская школа: главный тренер федерации Кирилл Жиздюк воспитал не одного талантливого бильярдиста, а его сын Кирилл — неоднократный чемпион России среди юношей — вошел в сборную команду страны, в составе которой он вскоре выступит на чемпионате Европы в Португалии. Замечательных спортсменов воспитали тренеры Виталий Колубов, Яна Павлуцкая, Федор Колмагоров.

— А как же киношный стереотип, что бильярд — это маргинально-криминальная среда, где детям явно не место?

— Давайте не будем путать спорт и увлечение взрослых людей, которым они занимаются на досуге в многочисленных бильярдных, под неизменный бокал пива, — пояснил С.Павлов, добавив, что верными приметами бильярдного спорта являются строгий жилет и галстук-бабочка, подчеркивающие особую строгую, почти консервативную, культуру этого вида спорта. Не случайно бильярд называют игрой английских джентльменов. Да и с шахматами его частенько сравнивают — учит действовать стратегически, видеть на несколько ходов вперед.

Кроме того, существуют писаные и неписаные правила поведения за бильярдным столом, начиная от протокольного пожимания рук сопернику перед и после игры, до пожелания удачи и выражения послематчевой благодарности за игру.

Как рассказал С.Павлов, начать заниматься бильярдом можно даже в шестилетнем возрасте, тем более, если ребенок рослый. Если нет, можно, для начала, как говорится, и тумбочку подставить.

На вопрос, почему дети выбирают бильярд, президент федерации пояснил, что основные причины — интеллигентность этого вида спорта и его нетравматичность.

К тому же это отличное решение для детей, которым по состоянию здоровья противопоказаны повышенные физические нагрузки.

Иные приходят в бильярд по примеру родителей, которые точно знают, что бильярд воспитывает в спортсменах психологическую выдержку, уравновешенность, умение концентрировать внимание, развивает аналитическое мышление. Кстати, на фоне разумно распределяемых физических нагрузок.

К слову, в профессиональном спорте тренировки по бильярду, как правило, сочетают с плаванием, легкой атлетикой, йогой.

Как условие, что у юных спортсменов непременно появятся перспективы спортивного роста, когда к сертификатам Российской Академии снукера, ставшим одной из наград нынешних соревнований, обязательно добавятся и другие спортивные регалии.

Справка

Снукер — разновидность бильярда. Цель игры — по очереди загнать разноцветные шары в лузы, чередуя красные с некрасными. После попадания в лузу красные шары убирают, а шары других цветов возвращают на исходные позиции. За каждый шар, попавший в лузу, присуждают очки. Самое большое количество очков — семь — дается за черный шар.