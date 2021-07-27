На Мангупе археологи начали изучение здания, скрытого под княжеским дворцом

Крымские археологи начали изучать здание, несколько лет назад обнаруженное под руинами дворца правителей княжества Феодоро, существовавшего в предгорьях Юго-западного Крыма в 14-15 веках.

Специалисты предполагают, что это могла быть часть застройки более раннего времени, когда горы были частью византийского военно-административного округа, сообщил ТАСС руководитель Мангупской археологической экспедиции Александр Герцен.

«В этом году в планах экспедиции продолжение раскопок во дворце. Этот объект изучается уже более 100 лет, сейчас необследованным остался совсем небольшой участок. Мы проводим раскопки рядом со сторожевой башней дворца. Кроме того, мы приступили к изучению более раннего слоя, который относим к византийскому периоду», — рассказал А.Герцен.

Он уточнил, что до образования княжества Феодоро, в 6–8 веках здесь располагалась страна Дори — область в округе Херсонеса (на месте этого города сейчас находится Севастополь), населенная готами и аланами, принявшими христианство. Она находилась, как и значительная часть крымского побережья, под протекторатом Византийской империи.

«При раскопках дворца, разборе каменных завалов мы обратили внимание, что некоторые участки этого архитектурного ансамбля сложены из крупных блоков — явно относящихся к ранневизантийскому времени. Вероятно, эти блоки были позаимствованы из руин более древнего, чем дворец, здания. Возможно, на этом месте ранее находилось здание, служившее резиденцией византийской администрации этой местности», — добавил А.Герцен.

Справка

Мангуп (Мангуп-Кале) — средневековый город-крепость в Бахчисарайском районе Крыма, Столица княжества Феодоро (Крымская Готия). Расположен на вершине горы-останца, возвышающейся над уровнем окрестных долин на 250 м, а над уровнем моря на 583 м и образующей плато площадью около 90 га.

В конце 8-9 веков этот район оказался под властью хазар, но затем Византия вернула себе контроль над ним. В 13–14 веках здесь усилилось влияние государства монголо-татар, Золотой Орды. В процессе ее ослабления местное христианское население объединилось под властью, предположительно, местной знатной византийской фамилии — и крепость на Мангупе, восстановленная после длительного упадка, стала столицей образовавшегося княжества Феодоро.