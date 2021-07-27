Губернатора просят ветировать закон о тишине

Члены Общественной палаты Севастополя обратились к губернатору города с просьбой не подписывать принятый депутатами Законодательного собрания закон о тишине в новой редакции.

Обращение выработано на основании заседания «круглого стола» с участием общественников, музыкантов и жителей, состоявшегося 23 июля. Вместе они решили, что такой закон неприемлем для города и нарушает интересы сразу нескольких категорий граждан.

Организованный общественной организацией «Наш Севастополь» сбор подписей под «Петицией на наложение вето на закон Севастополя о тишине» за четверо суток уже набрал более 700 подписей, и этот процесс продолжается.

Члены Общественной палаты также считают, что закон содержит дискриминационные нормы и не рассматривает альтернативные варианты достижения поставленных целей.

В случае отказа губернатора ветировать закон, общественники готовы принять установленные законодательством меры для защиты прав и интересов граждан: обратиться в прокуратуру о внесении протеста, в правовое управление Администрации Президента РФ, в суд, использовать право законодательной инициативы для отмены норм нарушающих права граждан.

Добавлено: Закон города Севастополя № 654-ЗС «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории города Севастополя» был подписан губернатором 26 июля 2021 года, опубликован в этот же день и вступит в силу через 10 дней.