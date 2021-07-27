Главные правила кондиционера

Роспотребнадзор рассказал о рекомендациях по использованию и дезинфекции кондиционеров.

Существуют общие правила, при соблюдении которых можно создать комфортный и безопасный для человека микроклимат в помещении. О них рассказали в ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора.

1. Первое и основное — избегайте резкого перепада температуры. Перед тем, как выйти из охлаждаемого помещения на улицу, нужно некоторое время постоять в некондиционируемых рабочих помещениях или в подъезде. И наоборот, если на улице очень жарко, не заходите сразу в помещение, где работает кондиционер, переход должен быть постепенным.

2. Разница между температурой на улице и температурой, заданной для охлаждения воздуха кондиционером, не должна превышать 7-10 градусов. Во время сильной жары понижать температуру воздуха в помещении нужно постепенно — на 2-3 градуса в час.

3. Поток охлажденного воздуха не должен быть направлен на рабочее место. Расстояние от кондиционера до ближайшего рабочего места должно быть не менее двух метров.

4. Во время работы кондиционера окна и двери в помещении должны быть закрыты, что позволяет исключить утечку охлажденного воздуха из помещения. Как правило, в кондиционере отсутствует функция забора наружного воздуха, следовательно, помещение нужно периодически проветривать.

5. Чтобы не простудиться, нужно правильно подбирать режим работы охлаждающего устройства. Современные кондиционеры имеют функцию, обеспечивающую согласованное качание горизонтальных и вертикальных жалюзи. Это дает объемный воздушный поток, исключающий сквозняки. Температура воздуха на рабочих местах в офисах не должна быть ниже 22°С.

Как продезинфицировать кондиционер

Чтобы кондиционер прослужил долго и не навредил здоровью, необходимо проводить профилактическое обслуживание, включающее ряд несложных, но важных процедур. Если этого не делать, эффективность работы прибора снижается.

Профилактическое обслуживание кондиционеров касается, прежде всего, системы фильтрации. Нужно регулярно чистить фильтры, а при необходимости их менять. Фильтры грубой очистки внутреннего блока нужно очищать каждый месяц — это можно делать самостоятельно, промывая снятый элемент проточной водой (можно после замачивания в мыльной воде).

Полная чистка, промывка, дезинфекция кондиционеров должны осуществляться один раз в год, при этом чистка и замена фильтров тонкой очистки и обслуживание внешнего блока кондиционера должны проводиться уполномоченными специалистами сервисного центра.

При обслуживании климатической техники должны применяться разрешенные для этих целей моющие средства с учетом рекомендаций производителя изделия.

Для дезинфекции фильтров, решеток должны использоваться дезинфицирующие средства, имеющие необходимую разрешительную документацию, в области применения которых прописана дезинфекция кондиционеров.

Правильная эксплуатация кондиционера позволяет создать комфортную температуру воздуха в рабочем помещении, а своевременное обслуживание гарантирует длительные сроки безопасной эксплуатации прибора.