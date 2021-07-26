Женщина купила путевку в неработающий много лет пансионат

Жертвой дистанционного мошенничества стала 39-летняя жительница Казани, которая лишилась более 33 тысяч рублей. В апреле она задумалась о летнем отдыхе у моря. Найдя сайт с объявлением о продаже путевок в пансионат в Севастополе, женщина несколько дней обдумывала покупку, а потом забронировала путевку и перечислила деньги на указанный на сайте счет.

О том, что она стала жертвой интернет-мошенников, женщина узнала, когда приехала отдыхать. Оказалось, что пансионат уже около четырех лет не работает.

В настоящее время сотрудники полиции проводят все необходимые мероприятия, направленные на установление и розыск преступника.

Полиция Севастополя призывает граждан быть бдительными! При планировании отдыха необходимо пользоваться услугами проверенных туристических фирм, на официальном сайте которых в обязательном порядке указаны реквизиты отелей, гостиниц, пансионатов, санаториев. Вносить оплату на незнакомом ранее сайте опасно.

Если же вы пострадали от мошенничества или иного преступления, то необходимо немедленно обратиться в ближайшее территориальное подразделение УМВД России по Севастополю или сообщить об этом по телефону 102.