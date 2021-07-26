В Севастополе коронавирус не отступает

С конца июня в городе продолжается рост количества заболевших новой коронавирусной инфекцией, суточный максисум обновляется каждый день.

На прошлой неделе ежедневный прирост больных covid-19 в Севастополе перешагнул отметку в полторы сотни человек: 24 июля — 156, 25 июля — 161 и 26 июля — 172 случая.

Как сообщалось ранее, Роспотребнадзор фиксирует на полуострове преобладание дельта-штамма коронавируса. Среди госпитализированных становится больше детей и молодых людей.

Из-за значительного роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией режим повышенной готовности и связанные с ним ограничения в Севастополе продлены до 31 августа.

Из-за неблагоприятной эпидемической обстановки командованию Черноморским флотом пришлось отменить часть мероприятий празднования Дня ВМФ: концерт, салют и водно-спортивный праздник. Это снизило количество людей, пришедших на Приморский бульвар утром 25 июля, чтобы посмотреть парад кораблей, но не на много.

По данным Роспотребнадзора, всего с начала пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 19 957 человек, выздоровели — 17384, 826 умерли.