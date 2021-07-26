Свободны 143 ковидных койки

Свободный коечный фонд по состоянию на 26 июля в Севастополе составляет 15% — 143 койки. Об этом доложил на аппаратном совещании в правительстве города заместитель губернатора Александр Кулагин.

По его информации, сейчас в отделении интенсивной терапии находятся 59 человек, из них трое — на аппарате ИВЛ.

А.Кулагин рассказал, что среди госпитализированных увеличилось количество лиц 65+. В стационарах находятся 329 человек, что на 18 больше, чем на прошлой неделе. В инфекционной больнице — 106 детей, болеющих ОРВИ с неподтвержденным и подтвержденным ковидом.

Внебольничных пневмоний за неделю выявлено 338, неделей раньше было 278. Охват тестированием — более 400 на 100 тысяч населения. На амбулаторном лечении — 1663 человека.

Из его доклада следует, что новую лабораторию в инфекционной больнице подключили, а дополнительный модуль в больнице №9 обещают подключить к электричеству только в будущий понедельник.

— Севэнерго выполнило первый этап. Сейчас ждем щиты учета, которые должны поступить в среду. Монтируем и планируем в пятницу завершить работу по технологическому присоединению. Ввод объекта запланирован на начало следующей недели. Речь идет о примерно 40 койках с подключенным кислородом, — прокомментировал директор департамента здравоохранения Виталий Денисов.

По его словам, в качестве резерва коечного фонда рассматривается отделение геронтологии на улице Надеждинцев на Корабельной стороне, где при необходимости развернут 30 коек.

Губернатор Михаил Развожаев отреагировал на доклад предложением изыскать возможность развернуть еще примерно 150 резервных коек.

По состоянию на утро 26 июля в Севастополе зарегистрировано еще 172 заболевших, умерли четверо в возрасте от 57 до 86 лет. Всего в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 19957 человек, выздоровели 17384, 826 умерли.

На утро 26 июля вакцинировались от коронавируса первым компонентом вакцины 114 213 человек, вторым — 88 619 человек.