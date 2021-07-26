Строительство оптово-распределительных центров в Крыму получит федеральную поддержку

Сельхозпроизводители Крыма и Севастополя смогут компенсировать 20% затрат на строительство или модернизацию оптово-распределительных центров (ОРЦ).

Постановление об этом 22 июля подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Речь идет о возмещении из федерального бюджета 20% фактической стоимости созданной инфраструктуры. Согласно утвержденному документу, эта мера поддержки начнет действовать с 2022 года.

Решение даст крымским агропроизводителям возможность строить ОРЦ на льготных условиях, позволит расширить мощности для хранения, первичной переработки и упаковки сельхозпродукции, послужит укреплению продовольственной безопасности полуострова. говорится в сообщении пресс-службы кабмина.