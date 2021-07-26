Скосить траву поручено до конца недели

С этой сложной задачей коммунальщикам никак не удается справиться. Траву косят, а она снова растет. А тут еще к обычному травостою подтянулась зловредная амброзия, завезенная вместе с грунтом в отремонтированные парки.

— По покосу травы работа продолжается. Наиболее посещаемые места обработаны по третьему и четвертому кругу, — устало констатировал 26 июля на аппаратном совещании в правительстве Севастополя замгубернатора Николай Жигулин.

По его информации, контракты с подрядчиками по Ленинскому району заключены, в Гагаринском районе с предыдущим подрядчиком ввиду неисполнения контракт растрогнут и заключены новые договорные обязательства.

— Работают усиленными темпами, и в выходные в том числе, — доложил замгубернатора.

Сложившуюся ситуацию при имеющихся сбоях он все же назвал управляемой.

— Понятно, что трава имеет свойство расти, но ее надо косить, — отреагировал на доклад губернатор Михаил Развожаев, распорядившись до конца недели напрячься и завершить покос.