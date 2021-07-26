Севастопольцы вместе с жителями Калуги гордятся адмиралом Сенявиным

В Севастополе 25 июля на маршрут вышел троллейбус с нарисованным на боку портретом адмирала Дмитрия Сенявина и QR-кодом, наведя на который смартфон, можно узнать биографию выдающегося русского флотоводца. Код есть и в салоне.

Изображение нанесено в рамках просветительско-патриотической акции «Помним и гордимся», придуманной межрегиональным общественным движением «Нам здесь жить». Задумали акцию уроженец Севастополя Юрий Соловьев и уроженец Калуги — Алексей Климов. Первый — сейчас депутат заксобрания Калужской области, а второй — депутат заксобрания Севастополя.

Планируется, что акция охватит все российские регионы, чтобы через биографии подлинных патриотов страны открыть для подрастающего поколения страницы ее истории.

В 2014 году жители г.Боровск Калужской области подарили Севастополю памятник своему земляку — адмиралу Сенявину. Его установили в начале проспекта Нахимова, тогда как общественники и архитектурные эксперты предлагали установить памятник в сквере на улице Сенявина.