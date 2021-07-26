РГО исследует рельеф дна Черного моря на месте крушения корабля «Святой Александр»

Экспедиция Тульского регионального отделения Русского географического общества (РГО) начала исследование дна Черного моря у мыса Тарханкут на западе Крыма, где в 1786 году потерпел крушение корабль «Святой Александр».

Исследование необходимо, чтобы понять, насколько сильно изменился рельеф под воздействием течения, и зафиксировать координаты следов кораблекрушения, сообщил ТАСС руководитель отделения РГО Олег Золотарев.

«Экспедиция географическая, мы исследуем бухту на предмет рельефа, возможных остатков кораблекрушения «Святого Александра», собираем информацию от местных жителей. Под воздействием штормов, течения рельеф мог измениться, например, есть информация от жителей о якоре, который стал виден на дне недалеко от пляжа, проверяем эти данные», — сказал О.Золотарев.

Он отметил, что во время крушения «Святого Александра» радиус разброса обломков корабля и находившихся на нем предметов, груза составил около 3,5-4 км.

«Также в ходе начавшейся экспедиции мы посмотрим наличие корабельных пушек на дне. Но подъем возможных находок в этом году не планируем, только зафиксируем координаты, сфотографируем, передадим информацию археологам», — сказал глава отделения РГО, добавив, что в экспедиции участвует 30 человек, она завершится 7 августа.

Русский парусный линейный корабль «Святой Александр» был построен в 1786 году и в том же году разбился о подводный риф в районе Тарханкута. Место кораблекрушения тульские исследователи обнаружили в 2005 году.