После Дня ВМФ вывезли 460 кубов мусора

По информации замгубернатора Николая Жигулина, на уборке мусора было зайдействовано 57 единиц техники. При этом он отметил, что какого-либо существенного переполнения контейнеров и урн не зафиксировано. В целом, с 23 июля на полигон ТБО вывезли 4200 кубометров мусора.

Замгубернатора пояснил, что в Ленинском районе две наиболее проблемные контейнерные площадки уже оборудовали камерами видеонаблюдения, ведутся подготовительные и монтажные работы еще по пяти площадкам. В Гагаринском районе фиксируются случаи несанкционированного сброса, ведется плановая работа по наращиванию абонентской базы по выявлению юридических лиц, которые ведут свою хоздеятельность без договороа.

— Мы придем ко всем, но лучше сейчас на сайте регионального оператора получить информацию и заключить договор, — пригрозил предпринимателям Н.Жигулин.

Он также добавил, что к мониторингу несанкционированного сброса мысора теперь подключены главы муниципалитетов

— Мы не можем бесконечно субсидировать вывоз коммерческого мусора из городского бюджета, это деньги налогоплательщиков. Есть другие цели, на которые было бы благоразумнее их направить, — пояснил свою позицию замгубернатора.