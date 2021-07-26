Паспорт можно менять почти три месяца

Постановление об этом подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

По действующим правилам, когда гражданину исполняется 20 или 45 лет, ему необходимо сразу же поменять паспорт, так как документ автоматически становится недействительным. На период оформления нового паспорта, которое занимает от 10 до 30 дней, гражданину выдается временное удостоверение личности. Однако с таким документом он, к примеру, не может оформить в банке кредит или зарегистрироваться на портале госуслуг.

Новое постановление избавит людей от таких неудобств. Теперь паспорта граждан, которым исполнится 20 или 45 лет, будут оставаться действительными до дня оформления нового паспорта, но не более чем 90 дней после достижения этого возраста. То есть экстренно переоформлять документ сразу после дня рождения не понадобится, говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Еще одна новация, которую вводит постановление, — продление срока подачи документов для получения паспорта гражданам, достигшим 14 лет. Теперь это не 30, а 90 дней.

Упомянутые нормы вступили в силу с момента официального опубликования постановления — 15 июля 2021 года.

А через год — с 1 июля 2022 года срок оформления российского паспорта сократят. Новый документ вам должны выдать через пять рабочих дней вне зависимости от того, подано ли заявление по месту жительства или по месту пребывания. Сейчас срок оформления паспорта составляет 10 дней, если документы поданы по месту жительства, и 30 дней — во всех остальных случаях.