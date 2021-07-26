Остановку снесут, но барельеф сохранят

Как сообщила пресс-служба заксобрания Севастополя, этот вопрос рассматривался во время рабочего визита депутата Татьяны Щербаковой в свой избирательный округ. Вместе с представителями департамента транспорта и руководителем Севастопольского архитектурно-строительного колледжа Ириной Пьяникиной она обсудила организацию пешеходного движения в районе остановки «Ул.Галины Петровой».

Как выяснилось, остановочный павильон 50 лет назад силами студентов строительного техникума был украшен барельефом. За это время бетонная остановка обветшала, и ее решено снести.

— После того, как департаментом транспорта была перенесена остановка общественного транспорта «Ул.Галины Петровой», встал вопрос: что делать со старым остановочным павильоном? Он в аварийном состоянии, но на нем есть замечательный барельеф, который 50 лет назад сделали сами учащиеся строительного техникума. Обсудив все «за» и «против», мы пришли к выводу, что обязательно нужно сохранить стену с барельефом, — рассказала Т.Щербакова.

Барельеф бережно перенесут и разместят на фасаде здания архитектурно-строительного колледжа — бывшего техникума.