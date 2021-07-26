На водоснабжение Севастополя добавили еще 307 млн рублей

Деньги выделяются из резервного фонда Правительства РФ. Осваивать и контролировать эффективность расходования средств будет Минобороны.

На обеспечение стабильного водоснабжения Севастополя будет направлено дополнительно 307,3 млн рублей. Распоряжение об этом 21 июля подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

«Выделить Минобороны России из резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2021 году бюджетные ассигнования в размере 307320 тысяч рублей на выполнение в рамках государственного оборонного заказа комплекса строительно-монтажных работ по обвязке скважин питьевой воды с системой водозабора на р.Бельбек», — говорится в распоряжении.

Средства пойдут, в частности, на обвязку недавно разведанных скважин питьевой воды. Процедура обвязки предусматривает установку оборудования, необходимого для эксплуатации источника, а также проведение работ, связанных с его защитой от внешних воздействий. Часть субсидии также планируется направить на соединение скважин с сетью водоснабжения, что обеспечит подачу воды напрямую в Севастополь.

После ввода в эксплуатацию скважины и оборудование будут безвозмездно переданы в собственность Севастополя.

Аналогичное решение было принято и по скважинам на территории Крыма. На их обвязку из резервного фонда выделили 222 млн рублей.

Правительство России активно работает над решением проблемы подачи воды в Крыму и Севастополе. Так, ранее был утвержден план по обеспечению надёжного водоснабжения полуострова общей стоимостью 48 млрд рублей. В этот документ вошли мероприятия, связанные с проведением ремонтных работ на сетях водоснабжения, со строительством современной инженерной инфраструктуры — водозаборов, водоотводов и очистных сооружений.