Ковид продолжают завозить из-за границы

О том, что коронавирусную инфекцию продолжают завозить и из-за границы, 26 июля на аппаратном совещании сообщила и.о.главного санитарного врача города Зарема Смаилова.

По ее информации, на прошлой неделе зафиксировано еще два ввезенных случая ковида из Украины. Носители инфекции были обследованы при пересечении границы, о них сообщили в территориальное медучреждение. Контролировать очаг будут в течение 14 дней.

З.Смаилова также рассказала о троих гражданах, прибывших в последнее время из Великобритании, сейчас они находятся на самоизоляции.

— Как и ранее, мы выдали им предписание на самоизоляцию, передали письмо в МВД, а также предписание в лечебно-профилактическое учреждение, — сообщила З.Смаилова.