Евгений Кабанов снял свою кандидатуру с выборов в Госдуму

Вице-премьер Крыма, курирующий реализацию федеральной целевой программы (ФЦП) развития региона, снял свою кандидатуру с выборов в Госдуму. Как сообщил Е.Кабанов на своей странице в Facebook, он решил продолжить работу в правительстве республики.

«Я увидел главное: благодаря той работе, которой мы с большой командой под руководством главы Республики Крым Сергеем Валерьевичем Аксеновым занимаемся в рамках реализации Федеральной целевой программы развития Республики Крым и Севастополя, наш Крым преображается. При этом крайне важным является успешное завершение всех мероприятий этой программы. Не довести до конца начатое считаю для себя неправильным. Поэтому решил сообщить вам о важном решении, которое принял для себя. Я решил отозвать поданные мною документы на регистрацию кандидатом в депутаты Государственной думы и продолжить свою работу в правительстве Крыма в качестве вице-премьера, курирующего строительный комплекс и реализацию ФЦП», — цитирует Е.Кабанова ТАСС.

19 июня прошел партийный съезд, на котором утвердили списки кандидатов по федеральному округу и по одномандатным округам, сформированные по итогам праймериз. Е.Кабанов был выдвинут по Евпаторийскому избирательному округу №21. Вместо него от «Единой России» теперь в Госдуму будет выдвигаться председатель комитета Госсовета Республики Крым по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Леонид Бабашов.

Выходец из Севастополя Е.Кабанов до назначения на госдолжности в Республике Крым был одним из крупнейших застройщиков на полуострове.