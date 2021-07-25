Проверять подписные листы кандидатов будет робот

Для проверки подписных листов, представленных кандидатами-самовыдвиженцами на выборах 19 сентября 2021 года, по всей стране будут использовать специальный программно-технический комплекс. Имеется он и у Севастопольского горизбиркома.

По словам заместителя председателя Севастопольской городской избирательной комиссии Александра Чмыхалова, применение комплекса значительно упрощает процедуру проверки и работу эксперта-почерковеда.

— Подписи автоматически сканируются специальным сканером, переводятся в электронный вид, специальная программа формирует цепочки подписей, которые, вероятно, могли быть проставлены одним и тем же лицом, после чего предлагает уже сформированные цепочки эксперту-почерковеду, — рассказал А.Чмыхалов.

По его словам, комплекс также способен расшифровывать паспортные данные и сопоставлять их с данными системы Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» (ГАС «Выборы»). В случае выявления каких-то несоответствий автоматически формируется некий список подписей избирателей, который и будет направлен для проверки в управление по вопросам миграции.

По утверждению А.Чмыхалова, точность проверки подписных листов таким образом составляет 95%.

— Мы уже проводили тренировки, выясняли, как работает комплекс. Получается интересно, качественно и быстро. На самом деле, это помогает и кандидатам, поскольку исключается человеческий фактор при проверке подписных листов и облегчает работу эксперту-почерковеду, который будет работать с этими подписными листами, — рассказал зампредседателя комиссии.

Он также напомнил, что проверке подлежат не все подписные листы, представленные кандидатом, а только их определенное количество.

Из восьми кандидатов в депутаты Госдумы по севастопольскому округу №219 только один самовыдвиженец. Ольге Тимофеевой для регистрации предстоит собрать 9113 подписей. Все остальные кандидаты от сбора подписей освобождены, потому что выдвинуты парламентскими партиями.