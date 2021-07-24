Желающие избраться 19 сентября определились и заявились

В результате завершившегося в конце июля первого этапа избирательной кампании определены выдвиженцы в кандидаты по избирательным кампаниям трех уровней, которые состоятся в Севастополе в Единый день голосования 19 сентября.

Севастопольцы будут выбирать депутатов в Государственную Думу по федеральному округу (партийные списки) и одного думца — по одномандатному (мажоритарному) округу №219. Также довыбирать депутата в Законодательное собрание города по шестому округу (Ленинский район) вместо ставшего сенатором Сергея Колбина и депутатов восьми муниципальных советов из десяти. В Ленинском и Гагаринском районах советы выбрали в прошлом году.

Восемь кандидатов в Думу

Выдвижение кандидатов в Госдуму завершилось. 23 июля был последний день, когда кандидаты могли уведомить севастопольскую избирательную комиссию о желании участвовать в этих выборах. Севизбирком об этом уведомили восемь кандидатов. Семь из них — от избирательных объединений и один — самовыдвиженец.

Представить документы на регистрацию они должны были до 18.00 4 августа.

Поименно список выглядит так: Илья Журавлев (ЛДПР), Владимир Браковенко (КПРФ), Александр Кубряков от «Российской экологической партии «Зеленые» (заместитель директора по научной работе Морского гидрофизического института), Андрей Реуцкий от Партии пенсионеров за социальную справедливость (известен в узких политических кругах Севастополя, ассоциируется с Алексеем Чалым), Алексей Савватеев от партии «Новые люди» (доктор физико-математических наук из Москвы, борец за реформу школьного образования), Виктор Яценко от «Справедливой России — За правду» (выходец с Донбасса), Татьяна Лобач («Единая Россия») и самовыдвиженец Ольга Тимофеева (советник директора Морского гидрофизического института по внешнеэкономическим связям). Последней для регистрации предстоит собрать 9113 подписей. Все остальные кандидаты от сбора подписей освобождены.

Довыборы в заксобрание

Это будут дополнительные выборы по одномандатному избирательному округу №6. Всего территориальную избирательную комиссию Ленинского района с полномочиями окружной избирательной комиссии о своем выдвижении уведомили пять кандидатов, все они идут от партий, самовыдвиженцев нет: Вячеслав Аксенов («Единая Россия»), Ирина Привезенцева (КПРФ), Сергей Гацолаев (ЛДПР), Владислав Грошев («Справедливая Россия — За правду») и Петр Картамышев (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость).

Муниципальные выборы

Выборы депутатов представительных органов внутригородских муниципальных образований проводятся на территории восьми муниципалитетов. Всего будет замещено 90 депутатских мандатов, 45 из них в Балаклавском районе и столько же в Нахимовском.

После окончания приема документов о выдвижении представлены документы 242 кандидатами в депутаты, из них четыре самовыдвиженца: «Единая Россия» — 90 человек, КПРФ — 45, 29 — от ЛДПР, 52 — от «Справедливой России – За правду» и 22 кандидата — от «Партии пенсионеров — за социальную справедливость».

В Балаклавском районе уведомили о своем выдвижении 123 кандидата на 45 депутатских мандатов по четырем муниципалитетам: «Единая Россия» — 45, КПРФ — 20, ЛДПР — 16, «Справедливая Россия» — 26, «Партия пенсионеров» — 13 и еще три самовыдвиженца.

По Нахимовскому району на 45 замещаемых депутатских мандатов 119 кандидатов: «Единая Россия» — 45, КПРФ — 25, ЛДПР — 13, Справедливая Россия — 26, «Партия пенсионеров» — 9 и один самовыдвиженец.

Срок представления документов на регистрацию для них истекает 7 августа.