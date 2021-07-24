Прыгнул со скалы, но не выплыл

В Севастополе погиб отдыхающий, прыгнув со скалы в море на пляже на Фиоленте.

24 июля в 14.44 дежурному Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Севастополю поступило сообщение, что на пляже «Яшмовый» мужчина прыгнул со скалы Святого Явления и не выплыл на поверхность воды.

К месту происшествия незамедлительно выдвинулись спасатели, обнаружили пострадавшего и подняли его из воды. Реанимационные действия результатов не дали. Сотрудники скорой помощи констатировали смерть мужчины.

Всего в 2021 году на водных объектах региона зафиксировано 7 происшествий, 2 из которых смертельные, 11 человек удалось спасти, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Севастополю.