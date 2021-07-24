Место для образовательного центра «Альтаир» нашли на Максимовой даче

Ради строительства регионального центра по выявлению и поддержке одаренных детей изымут земельный участок в районе Максимовой дачи.

Соответствующее постановление принято на заседании правительства города 22 июля.

Представленный директором департамента архитектуры и градостроительства Максимом Жукаловым перечень территорий, для которых разрабатывается документация по планировке в 2022 году, дополнен мероприятием по разработке проекта планировки территории в границах кадастрового квартала в районе Максимовой дачи площадью 159 га.

По словам М.Жукалова, целью разработки такой̆ документации является формирование земельного участка для создания центра выявления и поддержки одаренных детей «Альтаир» и формирование участка для завершения реализации мероприятий по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс «Усадьба Максимова дача», а также изъятие земельного участка и находящихся на нем объектов капитального строительства.

Речь идет о формировании земельного участка для размещения автостоянки для посетителей природного парка «Максимова дача», а также корректировке границ красных линий в части пересечения с земельным участком, где возводится объект образования.

Напомним, что в июле 2020 года правительством города принято решение о создании в Севастополе регионального центра по выявлению и поддержке одаренных детей.

Как тогда пояснила директор департамента образования Елена Богомолова, согласно национальному проекту образования в каждом городе должен быть создан аналог сочинского «Сириуса».

В Севастополе его решено создать при центре дополнительного образования «Малая академия наук», причем город выиграл на это субсидию на 2022 год в размере 350 миллионов рублей. Правда, тогда искали место для образовательного центра, теперь его нашли.