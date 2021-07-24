Два авиаполка подготовят на «наземном авианосце» в Крыму в этом году

Наземный испытательный тренировочный комплекс (авиационный) (НИТКА) в Саках впервые будет использован для подготовки палубных летчиков сразу двух авиаполков морской авиации Северного флота в этом году.

Об этом ТАСС сообщил в ходе Международного авиационно-космического салона источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Существующими планами предусматривается, что сначала в августе на комплексе НИТКА потренируются пилоты из 279-го отдельного корабельного истребительного авиаполка (ОКИАП), затем к ним присоединятся или их сменят пилоты 100-го ОКИАП», — уточнил он.

Оба полка входят в состав морской авиации Северного флота. На вооружении 279-го авиаполка стоят самолеты Су-33 и Су-25УТГ, на вооружении 100-го — МиГ-29К/КУБ.

Комплексы НИТКА предназначены для отработки взлета и посадки самолетов корабельной авиации. Комплекс в Саках представляет собой аэродром с летным полем в виде корабельной палубы, оборудованный трамплином и аэрофинишерами. Габариты летного поля эквивалентны летной палубе тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов».

Ранее источник сообщил ТАСС, что военное ведомство подписало контракт на ремонт «наземного авианосца» на сумму порядка 500 млн рублей. Сам авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» должен выйти на испытания в 2022 году после ремонта, который выполняет Центр судоремонта «Звездочка» (входит в ОСК).