Уже месяц в Крыму напряженная ситуация по коронавирусу

Из 27 муниципальных образований в Крыму в 12 пока сохраняется рост заболеваемости. Это курортные территории — Ялта, Феодосия, Судак и Севастополь. Еще в 12 — наблюдается стабилизация, в трех — уже видно снижение.

Такие данные привела глава Роспотребнадзора по Крымскому полуострову Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Н.Попова отметила, что в целом ситуация в Крыму остается напряженной уже четыре недели. Ежедневно в Республике Крым выявляют под четыре сотни новых заболевших. В Севастополе этот показатель с конца июня вырос с сотни до почти полутора сотен больных.

По данным Роспотребнадзора, в Крыму преобладает индийский штамм, при котором специализированное лечение нужно начинать как можно скорее.