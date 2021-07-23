На девять месяцев перекроют улицу Чернореченскую

В связи с проведением работ по строительству 8-го этапа трассы «Таврида» на ул.Чернореченская с 1 августа 2021 года до 1 мая 2022 года перекроют проезд.

Это означает, что выезда с ул.Чернореченская на Президентскую дорогу в районе путепровода не будет. Также будет закрыт съезд с Президентской дороги на ул.Чернореченская.

С 1 августа выехать из Севастополя и заехать в город со стороны Симферополя можно будет только через Терновку, Сахарную Головку и Инкерман, сообщили в пресс-службе департамента транспорта. Еще один вариант — через Северную сторону и паромную переправу, которая работает с 7.30 до 20.00.

В связи с тем, что по ул.Чернореченская курсируют шесть маршрутов общественного транспорта, а также школьные автобусы, департаментом транспорта совместно с подрядной организацией АО «ВАД» принято решение обеспечить окна для проезда общественного внутригородского транспорта по строительной площадке. Регулировать движение будут представители подрядной организации АО «ВАД», а также сотрудники ГИБДД совместно со специалистами ГКУ «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры» и ГБУ «Севастопольский Автодор».

В департаменте транспорта понимают, что после введения ограничений возможны сбои в режиме работы муниципальных маршрутов и просят учитывать это при планировании поездок.