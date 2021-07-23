Режим ограничений продлили до конца лета

Из-за значительного роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией на заседании городского оперативного штаба 23 июля было решено продлить режим повышенной готовности и связанные с ним ограничения в Севастополе до 31 августа.

С конца июня почти ежедневно в городе обновляются суточные максимумы количества заболевших. По состоянию на 23 июля в Севастополе зарегистрирован очередной антирекорд — 149 новых случаев заболевания covid-19.

«За последнюю неделю заболело 945 человек, рост заболеваемости составил 10%. Темп прироста за неделю составил 0,71, коэффициент распространения — 1,11», — такие данные привел вице-губернатор Александр Кулагин.

Он акцентировал внимание на том, что новая коронавирусная инфекция стала активнее распространяться среди молодежи и детей. «Если ранее большинство детей переносили заболевание бессимптомно, то сейчас все больше случаев требует госпитализации. В больнице в настоящий момент лежит 111 детей с диагнозами «коронавирус» и «ОРВИ», — объяснил А.Кулагин.

Всего в городе развернуто 926 ковидных коек, из которых 782 заняты, 144 свободны. В ближайшее время будет введен построенный новый модульный корпус в 9-й больнице в Балаклаве.

В ходе заседания оперштаб принял решение приостановить диспансеризацию, в том числе из-за недостатка специалистов: все больше врачей задействуются в работе выездных ковидных бригад и проведении вакцинации.

При заселении в гостиницу в Севастополе разрешили предъявлять отрицательный ПЦР-тест, не требуя наличия прививки.

Остальные ограничения продолжают действовать. Это запрет на проведение массовых мероприятий, за исключением спортивных, при условии заполняемости стадиона или зала не более чем на 50%, экскурсии возможно проводить при заполняемости музея не более чем на 30%, киносеансы — при заполнении зала только наполовину. Регистрация бракосочетаний в загсе возможна при условии присутствия не более 15 человек, включая работников учреждения. Также запрещена работа заведений общественного питания с 23.00 до 8.00, исключение — обслуживание клиентов на вынос или доставка заказов на дом.

Сохраняются масочный режим в транспорте и помещениях, требования о социальном дистанцировании. Страдающим хроническими заболеваниями, которые могут способствовать тяжелому течению коронавируса, а также беременным рекомендовано соблюдать режим самоизоляции.