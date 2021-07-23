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Госавтоинспекция обещает штрафовать за торговлю на обочине

На территории Севастополя планируется на постоянной основе проводить профилактические мероприятия, направленные на предотвращение несанкционированной торговли вдоль дорог регионального значения.

Пресс-служба Госавтоинспекции сообщила о шести административных материалах, составленных на владельцев стихийных точек торговли у обочин, которые создают угрозу безопасности дорожного движения. Согласно статье 12.33 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, для таких нарушителей предусмотрен административный штраф в размере от 5 до 10 тысяч рублей; на должностных лиц — 25 тысяч рублей; на юридических лиц — 300 тысяч рублей.

Несанкционированная торговля на обочинах рядом с проезжей частью влияет на безопасность дорожного движения, так как остановка автотранспорта в таких местах уменьшает пропускную способность дороги и может привести к дорожно-транспортным происшествиям. Также такая торговля затрудняет движение пешеходов, которые вынуждены выходить с обочины на проезжую часть, нарушая ПДД и подвергая свою жизнь опасности.