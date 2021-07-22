Утвердили границы зоны охраны «Штыка и паруса», «Матроса и солдата» и стены 7 бастиона

Постановлением правительства Севастополя от 22 июля утверждены границы объединенной зоны охраны объектов культурного наследия регионального значения: «Обелиск в честь города-героя», скульптурная композиция «Матрос и солдат» и «Оборонительная стена 7 бастиона».

Из доклада начальника управления охраны объектов культурного наследия Ирины Масликовой следует, что в ранее разработанном проекте не были конкретизированы требования градостроительсного регламента и не учтены земельные участки, прошедшие государственный кадастровый учет.

К тому же, положения прежнего проекта не отвечали последним изменениям законодательства РФ.

— Новым проектом предложен следующий состав и границы объединенных зон: единая зона охраны, единая зона регулируемлой застройки хозяйственной деятельности и единая зона охраняемого природного ландшафта, — доложила И.Масликова.

По ее информации, в отношении нового проекта проведена историка-культурная экспертиза, получено положительное заключение и даже проведено общественное обсуждение на сайте правительства Севастополя.

Общественные обсуждения проходили в течение 15 рабочих дней в июне, опубликована сводка предложений, в рамках обсуждения поступило 4 замечания, которые были тщательно рассмотрены и проанализированы.

Другое дело, что управление не согласилось ни с одним из поступивших замечаний.