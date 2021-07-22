Суд арестовал судмедэксперта за подлог

Басманный суд Москвы арестовал судмедэксперта, который проводил исследование по делу о гибели в Крыму замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина.

Судмедэксперта из Севастополя Александра Пенцакова подозревают в халатности и в служебном подлоге. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«Суд удовлетворил ходатайство об избрании в отношении Пенцакова А., подозреваемого в халатности и служебном подлоге, меры пресечения в виде заключения под стражу до 21 сентября», — сказал собеседник агентства. В Басманном суде ТАСС подтвердили, что рассмотрение ходатайства следствия об аресте А.Пенцакова завершено, но об итогах заседания не сообщили.

Л.Ошарин был найден мертвым в Ялте на частной квартире в апреле 2020 года. На теле чиновника были обнаружены раны, но причиной его смерти считается самоубийство.