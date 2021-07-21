Выставку посвятили первому проезду поезда через Крымский мост

Художественная выставка «Полуостров культуры» откроется 21 июля в 17.00 во Дворце культуры рыбаков и будет посвящена первой годовщине проезда поезда «Таврия» Санкт-Петербург-Севастополь через Крымский мост 23 декабря 2019 года.

Выставка была организована в декабре 2020 года петербургской «Галереей Старых», транспортной компанией «Гранд Сервис Экспресс» и администрацией Петроградского района Санкт-Петербурга. Теперь она доехала и до Севастополя.

Экспозиция составлена из восьми полотен молодых питерских художников, репродукции этих картин размещены в вагоне-ресторане поезда «Таврия». Центральная работа выставки — триптих Кирилла Соснина. На первой картине поезд «Таврия» отправляется из Петербурга, на второй — он уже в пути, а на третьей — радостная встреча поезда в Крыму.

Выставка продлится 20 дней и включит творческие встречи с авторами картин.