Проведут детский чемпионат по бильярду

С 23 по 26 июля в Севастополе пройдет Чемпионат России по бильярду для спортсменов в возрасте до 13 лет.

— Это будут соревнования по снукеру в дисциплинах «Кэннон» и «6 красных», — рассказал «Севастопольской газете» президент Севастопольской федерации бильярдного спорта Сергей Павлов.

По его словам, нынешнему чемпионату предшествовали спортивные сборы в Севастополе по программе Всемирной организации снукера. Руководил ими вице-президент Федерации бильярдного спорта России Сергей Рябинин. Он будет присутствовать и на соревнованиях.

Чемпионат России проведут в клубе «Кикс» на пр.Героев Сталинграда, 22. Торжественное открытие намечено на 23 июля в 10.00.

— В соревнованиях примут участие более 20 участников. Юные спортсмены приехали из Москвы, Санкт-Петербурга, Сургута, Тюмени, Евпатории, Сак, Симферополя. Несмотря на юный возраст, многие из них уже имеют спортивные разряды, — рассказал С.Павлов.

По результатам чемпионата победители получат сертификаты Российской академии снукера, будут награждены кубками, медалями, грамотами и подарками.

Добавим, что Севастополь представят трое участников.