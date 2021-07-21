На территории Севастополя более 100 оползней

В Севастополе активизировались опасные экзогенные геологические процессы — обвалы и оползни. Об этом «Севастопольской газете» рассказала директор департамента природных ресурсов и экологии Юлия Гаврилова.

— У нас на территории города сейчас насчитывается более ста оползней, около 20 из них являются опасными. Мы наблюдаем их в качестве государственного мониторинга недр, — сообщила Ю.Гаврилова.

По ее информации, из федерального бюджета Севприроднадзор на проведение обследований ежегодно получает около трех млн рублей.

— Изыскания производятся ежеквартально, материалы направляются в органы исполнительной власти, а в случае необходимости — в Главное управление МЧС, — рассказала директор департамента.

По ее информации, большая часть опасных оползней находится в береговой полосе Черного моря, это явление еще называется морской абразией. Половина оползней имеет естественное происхождение, другая усугубляется техногенным воздействием, что связано, например, с нахождением там неканализованных садовых товариществ.

Стабилизировать оползневой процесс, по словам Ю.Гавриловой, невозможно из-за его естественности. В случае обнаружения таких участков их обозначают информационными табличками и огораживают лентами. Однако часто такие предупредительные знаки убирают сами граждане.

— Надо понимать, что мы живем у моря и забетонировать все побережье не представляется возможным. Особенно такие проявления характерны для северной части города, где грунты имеют мягкую глинистую структуру. После перепада температур и обильных осадков такие грунты начинают обваливаться, — отметила Ю.Гаврилова, призвав жителей и гостей города выбирать для отдыха официальные пляжи, на которых проводятся дополнительные обследования на наличие опасных экзогенных процессов.

— Если жители или гости города решили остановиться на ночевку в диком месте, не стоит размещаться под склоном или рядом со скалой, — еще раз подчеркнула руководитель Севприроднадзора.

Концепция берегозащиты и генлан

«Севастопольская газета» уже писала, что ученые с 2016 года проводят обследования береговой зоны на Северной стороне. Признаки повышенной активности грунтов вдоль всей береговой линии от Учкуевки до мыса Лукулл, происходящие здесь процессы требуют инженерно-геологического мониторинга и дальнейшего изучения специалистами. Именно с этой целью в октябре 2018 года было решено провести внеочередное комплексное исследование береговой зоны с использованием лазерной сканирующей системы лидар.

По словам Ю.Гавриловой, результатом этой работы стала разработка концепции берегозащиты побережья от мыса Толстый до мыса Тюбек.

— В итоге мы получим рекомендации на основании современных и многолетних исследований, в какой точке и какие именно методы инженерной защиты стоит применить: террасирование, создание набережной или где-то вообще категорически нельзя прикасаться. На основании разработанной концепции и договоренности с департаментом архитектуры и градостроительства эти материалы будут включены в генплан Севастополя, — рассказала Ю.Гаврилова.

Она также подчеркнула, что производимая ранее незаконная добыча полезных ископаемых под видом террасирования теперь должна быть обоснована и либо запрещена, либо одобрена научно.

Ситуация угрожающая

Сегодняшнюю ситуацию по Орловскому и Качинскому побережью Ю.Гаврилова назвала угрожающей. По ее мнению, глава Качинского муниципалитета Николай Герасим совершенно прав, утверждая, что процесс обрушения неостановим.

— Наш отдел регулирования недропользования проводит сейчас обследованиие территории от поселка Андреевка до Звездного берега, в том числе в Немецкой балке и в Орловке, и передает информацию о наличии большого количества отдыхающих, в том числе на территории, где все еще сохраняется опасность обрушения грунта. С нашей точки зрения, находиться там опасно, — подчеркнула Ю.Гаврилова.

Она также сообщила об одном из рассматриваемых Севприроднадзором способов снижения угрозы обвалов: искусственном обрушении небольших сегментов склонов.

— Подумаем, как это лучше и безопаснее сделать, — заключила она.