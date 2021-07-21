Холодный фронт принесет сильные дожди

Севастопольский центр по гидрометеорологии сообщил о штормовом предупреждении на четверг, 22 июля.

В этот день с самого утра на территории города ожидается сильный дождь, ветер с порывами до 20-25 м/с.

Прогноз погоды по Севастополю:

— 22 июля — облачно. Ночью дождь, гроза, утром, днем дождь, временами очень сильный, гроза. Ветер ночью западный 10-15 м/с, днем северо-западный 20-25 м/с. Температура воздуха ночью 20…22°, днем 24…26°.

— 23 июля — переменная облачность. Без осадков. Ветер северный ночью 15-17 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 19…21°, днем 25…27°.

Штормовое предупреждение на 21 и 22 объявлено и по всему полуострову.

«В связи с прохождением активного холодного фронтального раздела в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы, крупный град. Усиление северо-западного ветра 20-25 м/с», — говорится в сообщении Крымского гидрометцентра.